Опубликован полный фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2025». Его разместили в группе фестиваля уличных музыкантов. Репортаж из 224 фотографий можно посмотреть здесь. Напомним, «Подбелка-2025» прошла на улице Почтовой 5 сентября. Для гостей на четырех сценах выступили 26 музыкальных коллективов. По итогам голосования гран-при фестиваля получила группа MangoStarr.