Опубликован полный фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2025»
Опубликован полный фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2025». Его разместили в группе фестиваля уличных музыкантов. Репортаж из 224 фотографий можно посмотреть здесь. Напомним, «Подбелка-2025» прошла на улице Почтовой 5 сентября. Для гостей на четырех сценах выступили 26 музыкальных коллективов. По итогам голосования гран-при фестиваля получила группа MangoStarr.
Опубликован полный фоторепортаж с «Подбелки-2025». Его разместили в группе фестиваля уличных музыкантов.
Репортаж из 224 фотографий можно посмотреть здесь.
Напомним, «Подбелка-2025» прошла на улице Почтовой 5 сентября. Для гостей на четырех сценах выступили 26 музыкальных коллективов. По итогам голосования гран-при фестиваля получила группа MangoStarr.
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» проводится с 2011 года в рамках Дня города. Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо, мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.
Ранее публиковались снимки с фотозоны фестиваля.