Мошенники начали красть деньги россиян через вредоносные ПО

В России мошенники начали активно использовать новые схемы обмана, выдавая себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или техподдержки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Они убеждают граждан установить на свои телефоны вредоносные приложения, которые позволяют злоумышленникам переводить деньги с банкоматов на свои карты.
По информации МВД, одним из способов вывода средств является использование вредоносного программного обеспечения (ВПО) семейства NFCGate. Когда жертва прикладывает телефон к банкомату, это ПО эмулирует карту мошенника. В результате банкомат воспринимает это как указание перевести деньги на карту злоумышленника. Жертва сама инициирует перевод, вводя свой ПИН-код и подтверждая операцию.
МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомым звонкам или сообщениям, а также не устанавливать приложения, которые могут угрожать их финансовой безопасности.