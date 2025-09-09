Рязань
Мошенники начали красть деньги россиян через вредоносные ПО
В России мошенники стали чаще выдавать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или техподдержки и убеждать граждан установить вредоносные приложения, позволяющие переводить деньги с банкоматов на карты преступников, сообщает МВД. Один из методов — вредоносное ПО семейства NFCGate: при прикладывании телефона к банкомату оно эмулирует карту мошенника, а жертва, вводя ПИН и подтверждая операцию, фактически инициирует перевод на счет злоумышленника. МВД просит быть бдительными: не доверять незнакомым звонкам и сообщениям и не устанавливать подозрительные приложения, которые могут угрожать финансовой безопасности.

В России мошенники начали активно использовать новые схемы обмана, выдавая себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или техподдержки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Они убеждают граждан установить на свои телефоны вредоносные приложения, которые позволяют злоумышленникам переводить деньги с банкоматов на свои карты.

По информации МВД, одним из способов вывода средств является использование вредоносного программного обеспечения (ВПО) семейства NFCGate. Когда жертва прикладывает телефон к банкомату, это ПО эмулирует карту мошенника. В результате банкомат воспринимает это как указание перевести деньги на карту злоумышленника. Жертва сама инициирует перевод, вводя свой ПИН-код и подтверждая операцию.

МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомым звонкам или сообщениям, а также не устанавливать приложения, которые могут угрожать их финансовой безопасности.