Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 431
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 216
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 792
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 450
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Многодетная мама, директор Центра социального развития Наталья Барышова стала одним из спикеров форума «Мы вместе! Мы едины!»

В последние годы в Рязанской области стало гораздо больше многодетных семей. Сейчас их более 15 тысяч.

«Семья — это самое главное в жизни каждого человека. Лично для меня семья, как я уверена и для всех присутствующих в зале, главная ценность. Место, где рождаются любовь, доверие и сила. Я думаю, что все разделяют эту точку зрения. Когда приходишь домой после трудовых будней, именно в семье, в окружении своих самых близких, окунаясь в эти волны взаимной поддержки, получаешь невероятный заряд энергии, любви и силы. Именно жизненной силы, которая помогает нам идти дальше вопреки всему», — отметила Наталья Барышова.

Многодетная мама обратила внимание, что, воспитывая детей, мы инвестируем в свое будущее.

«Дети — это наше с вами счастье, это благополучие страны. Как сказал наш президент Владимир Путин, большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России. Глава государства назвал поддержку многодетной семьи стратегическим приоритетом. Это вопрос будущего народа России. Мы чувствуем поддержку со стороны государства, со стороны региона. Понимаем, что мы не одни. В Рязанской области хочется жить, хочется растить детей, хочется работать и развивать нашу родную Рязанскую область. И нашу великую, могучую Россию», — подчеркнула Наталья Барышова, завершая свое выступление.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»