Лавров прокомментировал обвинения РФ по поводу «атаки» на самолет фон дер Ляйен

МИД РФ Сергей Лавров резко отреагировал на обвинения со стороны властей Евросоюза, которые заявили, что Россия якобы совершила «атаку» на самолет с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию. Об этом пишет ТАСС. По словам Лаврова, эти обвинения являются абсурдными и не имеют под собой оснований. «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы „не угробили", которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — отметил он на пресс-конференции. Лавров указал на то, что подобные фейки о России распространяются Западом регулярно.

По словам Лаврова, эти обвинения являются абсурдными и не имеют под собой оснований.

«Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы „не угробили“, которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия „выключила“ GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — отметил он на пресс-конференции.

Лавров указал на то, что подобные фейки о России распространяются Западом регулярно, и в случае с инцидентом с фон дер Ляйен «методы остаются такими».

