Кадыров рассказал об ударе по Генштабу ВСУ в 2024 году

В ответ на атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе (конец октября 2024) силы Чечни нанесли удары дронами «Герань» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве, сообщил Р. Кадыров РИА Новости. По его словам, атака на университет обошлась без жертв. На следующий день были два удара по киевскому объекту, откуда якобы велось управление атакующим дроном. Радиоразведка, как указал Кадыров, зафиксировала 9 погибших и 17 раненых по перехваченным переговорам украинских военных. Среди чеченских сил жертв нет.

В ответ на атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе, произошедшую в конце октября 2024 года, силы Чеченской Республики провели удары с использованием дронов «Герань» по центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ в Киеве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.

По словам Кадырова, атака на университет не привела к жертвам, однако на следующий день были нанесены два удара по киевскому объекту, откуда, как утверждается, осуществлялось управление атакующим беспилотником. В результате ответного удара, согласно данным радиоразведки, погибли девять человек, еще 17 получили ранения.

Кадыров отметил, что информация о погибших и раненых была получена из перехваченных переговоров украинских военных. Он также подчеркнул, что среди чеченских сил не было жертв после атаки дронов.

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики