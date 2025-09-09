Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
23°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.41 / 82.30 09/09 09:55
Нал. EUR 96.90 / 97.44 09/09 09:55
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 026
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 036
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 669
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 369
Кадыров рассказал об ударе по Генштабу ВСУ в 2024 году
В ответ на атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе (конец октября 2024) силы Чечни нанесли удары дронами «Герань» по центру управления беспилотниками Генштаба ВСУ в Киеве, сообщил Р. Кадыров РИА Новости. По его словам, атака на университет обошлась без жертв. На следующий день были два удара по киевскому объекту, откуда якобы велось управление атакующим дроном. Радиоразведка, как указал Кадыров, зафиксировала 9 погибших и 17 раненых по перехваченным переговорам украинских военных. Среди чеченских сил жертв нет.

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики