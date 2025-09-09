Кадыров рассказал об ударе по Генштабу ВСУ в 2024 году

В ответ на атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе, произошедшую в конце октября 2024 года, силы Чеченской Республики провели удары с использованием дронов «Герань» по центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ в Киеве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.
По словам Кадырова, атака на университет не привела к жертвам, однако на следующий день были нанесены два удара по киевскому объекту, откуда, как утверждается, осуществлялось управление атакующим беспилотником. В результате ответного удара, согласно данным радиоразведки, погибли девять человек, еще 17 получили ранения.
Кадыров отметил, что информация о погибших и раненых была получена из перехваченных переговоров украинских военных. Он также подчеркнул, что среди чеченских сил не было жертв после атаки дронов.
