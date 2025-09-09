Кабмин поддержал проект, запрещающий детям и пьяным выгуливать опасных собак

При этом эксперты из Правительства предложили скорректировать инициативу и несколько расширить ее действие. Законопроектом, который рассматривается в Госдуме, предлагается установить запрет на выгул потенциально опасных собак несовершеннолетним до 16 лет и людям, находящимся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. В качестве замечаний кабмин указал, что навредить людям могут собаки не только из перечня опасных пород, но и другие — крупного размера с большой физической силой.

