Госдума призвала запретить артистам рекламировать пластическую хирургию

Председатель комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава высказал озабоченность по поводу влияния публичных личностей на восприятие внешности подростками. Как сообщает издание «Абзац», он отметил, что многие артисты, включая телеведущую Дану Борисову, открыто делятся своим опытом пластических операций и даже рекомендуют подобные услуги своим детям. Берулава призвал к запрету рекламы пластической хирургии артистами, утверждая, что молодежь воспринимает их слова как руководство к действию. «Это надо запрещать. Не надо давать возможность рекламировать услуги пластических хирургов публичным людям, которые делали операцию. Молодежь слушает всех, кто находится в публичном пространстве», — подчеркнул парламентарий.

Издание пишет, что среди известных поклонников пластической хирургии — Филипп Киркоров, который в последние годы активно делится своими изменениями во внешности. Однако отзывы о его хирурге вызывают противоречия: некоторые коллеги, такие как Любовь Успенская и певица Слава, заявили о негативных последствиях операций.

Также Прохор Шаляпин, ставший кумиром молодежи, недавно признался, что планирует очередное вмешательство в свою внешность, считая это нормальным для артиста.