Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
23°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 83.65 / 82.30 09/09 18:25
Нал. EUR 97.85 / 98.49 09/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 431
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 216
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 792
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 450
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Госдума призвала запретить артистам рекламировать пластическую хирургию
Председатель комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава высказал озабоченность по поводу влияния публичных личностей на восприятие внешности подростками. Как сообщает издание «Абзац», он отметил, что многие артисты, включая телеведущую Дану Борисову, открыто делятся своим опытом пластических операций и даже рекомендуют подобные услуги своим детям. Берулава призвал к запрету рекламы пластической хирургии артистами, утверждая, что молодежь воспринимает их слова как руководство к действию. «Это надо запрещать. Не надо давать возможность рекламировать услуги пластических хирургов публичным людям, которые делали операцию. Молодежь слушает всех, кто находится в публичном пространстве», — подчеркнул парламентарий.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава высказал озабоченность по поводу влияния публичных личностей на восприятие внешности подростками. Как сообщает издание «Абзац», он отметил, что многие артисты, включая телеведущую Дану Борисову, открыто делятся своим опытом пластических операций и даже рекомендуют подобные услуги своим детям.

Берулава призвал к запрету рекламы пластической хирургии артистами, утверждая, что молодежь воспринимает их слова как руководство к действию. «Это надо запрещать. Не надо давать возможность рекламировать услуги пластических хирургов публичным людям, которые делали операцию. Молодежь слушает всех, кто находится в публичном пространстве. Они же еще и говорят о том, как все успешно прошло. Но не у всех процедура проходит хорошо. И это на всю жизнь», — подчеркнул парламентарий.

Издание пишет, что среди известных поклонников пластической хирургии — Филипп Киркоров, который в последние годы активно делится своими изменениями во внешности. Однако отзывы о его хирурге вызывают противоречия: некоторые коллеги, такие как Любовь Успенская и певица Слава, заявили о негативных последствиях операций.

Также Прохор Шаляпин, ставший кумиром молодежи, недавно признался, что планирует очередное вмешательство в свою внешность, считая это нормальным для артиста.