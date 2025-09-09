Главе Генштаба ВС России продлили срок службы после достижения 70 лет

Начальнику Генштаба ВС России генералу армии Валерию Герасимову продлили срок военной службы в связи с достижением им 70-летнего возраста 8 сентября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны. В день рождения Герасимова президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества. В указе отмечено, что награда присуждена генералу армии за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Герасимов занимает пост начальника Генштаба с ноября 2012 года и является самым длительным руководителем в этой должности за постсоветский период, прослужив почти 13 лет. Военные эксперты отмечают, что его непрерывное командование военными действиями в зоне спецоперации может свидетельствовать об одобрении его работы со стороны руководства страны.

