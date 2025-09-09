Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 026
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 036
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 669
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 369
Главе Генштаба ВС России продлили срок службы после достижения 70 лет
Начальнику Генштаба ВС России генералу армии Валерию Герасимову продлили срок военной службы в связи с достижением им 70-летнего возраста 8 сентября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны. В день рождения Герасимова президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества. В указе отмечено, что награда присуждена генералу армии за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Герасимов занимает пост начальника Генштаба с ноября 2012 года и является самым длительным руководителем в этой должности за постсоветский период, прослужив почти 13 лет. Военные эксперты отмечают, что его непрерывное командование военными действиями в зоне спецоперации может свидетельствовать об одобрении его работы со стороны руководства страны.

8 сентября, в день рождения Герасимова, президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества. В указе отмечено, что награда присуждена генералу армии за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.