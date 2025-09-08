В выходные рязанские полицейские пресекли более 30 миграционных нарушений

На иностранцев составили 34 административных протокола за несоблюдение правил въезда или нарушение режима пребывания на территории России. Еще один — за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Один протокол составлен за незаконное привлечение к работе иностранца. Нарушителям грозят штрафы с возможным выдворением из страны.

