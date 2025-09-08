Рязань
В Рязанском районе полиция раскрыла кражу лодки у пожилого рыбака
