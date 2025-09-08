В Рязанском районе полиция раскрыла кражу лодки у пожилого рыбака

В Рязанском районе полиция раскрыла кражу надувной лодки у 75-летнего рыбака. Об этом сообщила прокуратура области. Пенсионер из села Вышгород Рязанского района приехал на реку Оку, чтобы порыбачить, и привязал свою лодку к дереву. Когда он вернулся утром, лодки уже не было, а рядом отдыхающие компании уехали. Полиция начала расследование и заметила чеки из магазина, оставшиеся на месте отдыха. Это помогло установить личности людей, которые отдыхали рядом. В итоге полицейские нашли лодку у 46-летнего жителя села Льгово, который ранее уже имел проблемы с законом. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.

В Рязанском районе полиция раскрыла кражу надувной лодки у 75-летнего рыбака. Об этом сообщила прокуратура области.

Пенсионер из села Вышгород Рязанского района приехал на реку Оку, чтобы порыбачить, и привязал свою лодку к дереву. Когда он вернулся утром, лодки уже не было, а рядом отдыхающие компании уехали.

Полиция начала расследование и заметила чеки из магазина, оставшиеся на месте отдыха. Это помогло установить личности людей, которые отдыхали рядом. В итоге полицейские нашли лодку у 46-летнего жителя села Льгово, который ранее уже имел проблемы с законом.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.