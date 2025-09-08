В Рязанской области увеличилась заболеваемость COVID-19

На прошлой неделе, с 1 по 7 сентября, на территории Рязанской области зарегистрировано 22 случая COVID-19 (на позапрошлой — семь случаев). Кроме того, за семь дней показатель заболеваемости ОРВИ составил 31,3 на 100 тысяч населения. Это на 24,2% ниже предыдущей недели. Среди заболевших жители областного центра составили 77%. По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы негриппозной этиологии.

