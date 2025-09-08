В Рязанской области полицейские поймали иностранца с почти 4 кг наркотиков

В Рязанской области полицейские задержали наркокурьера, который пытался перевезти почти 4 килограмма наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. Иностранного гражданина поймали в городе Михайлове, когда он ехал на иномарке. Сотрудники полиции узнали о его планах и остановили машину. В результате досмотра нашли четыре пакета с синтетическим наркотиком весом 3,8 килограмма. По предварительным данным, задержанный жил в Москве и работал курьером для наркогруппировки, перевозя наркотики в южные регионы России. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, и он может получить до 20 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение. Суд решил оставить его под стражей.

Фото: Рязанская полиция