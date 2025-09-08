В Рязанской области откроются еще два агротехкласса

В Павелецкой школе № 1 Скопинского муниципального района и Средней общеобразовательной школе № 3 г. Скопина будут созданы два агротехнологических класса. Соглашения об этом подписали директора школ, врио ректора Рязанского ГАТУ Елена Правдина и представитель ГК «АгроТерра» Юлия Брыкина.

«Открытие агротехклассов в регионе позволяет школьникам, не отрываясь от основного учебного процесса, углубленно изучать профильные предметы и погружаться в мир сельского хозяйства, что, конечно же, способствует повышению престижа работы в АПК», — отметила врио ректора РГАТУ Елена Правдина.

Благодаря предприятию-инвестору в школах проведут оснащение агротехклассов необходимым оборудованием, а учителя пройдут повышение квалификации в Рязанском ГАТУ.

«Такие агротехклассы уже успешно реализованы в регионах присутствия „АгроТерры“. Для нас особенно важно, что ребята получают не только теоретические знания, но и практический опыт. „АгроТерра“ готова поддерживать каждого школьника, делиться опытом и открывать новые горизонты возможностей», — отметила Юлия Брыкина, заместитель генерального директора по персоналу ГК «АгроТерра».

Основное внимание уделяется практической подготовке. Ученики смогут проходить стажировки в холдинге «АгроТерра» с учетом особенностей предприятия-инвестора.