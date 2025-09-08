Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
23°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.05 / 82.65 08/09 18:25
Нал. EUR 96.30 / 96.99 08/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
725
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области откроются еще два агротехкласса

В Павелецкой школе № 1 Скопинского муниципального района и Средней общеобразовательной школе № 3 г. Скопина будут созданы два агротехнологических класса. Соглашения об этом подписали директора школ, врио ректора Рязанского ГАТУ Елена Правдина и представитель ГК «АгроТерра» Юлия Брыкина.

«Открытие агротехклассов в регионе позволяет школьникам, не отрываясь от основного учебного процесса, углубленно изучать профильные предметы и погружаться в мир сельского хозяйства, что, конечно же, способствует повышению престижа работы в АПК», — отметила врио ректора РГАТУ Елена Правдина.

Благодаря предприятию-инвестору в школах проведут оснащение агротехклассов необходимым оборудованием, а учителя пройдут повышение квалификации в Рязанском ГАТУ.

«Такие агротехклассы уже успешно реализованы в регионах присутствия „АгроТерры“. Для нас особенно важно, что ребята получают не только теоретические знания, но и практический опыт. „АгроТерра“ готова поддерживать каждого школьника, делиться опытом и открывать новые горизонты возможностей», — отметила Юлия Брыкина, заместитель генерального директора по персоналу ГК «АгроТерра».

Основное внимание уделяется практической подготовке. Ученики смогут проходить стажировки в холдинге «АгроТерра» с учетом особенностей предприятия-инвестора.