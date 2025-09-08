В Рязани вынесли приговор по налоговому преступлению на 217 млн рублей

Установлено, что с 2018 по 2020 годы бывший гендиректор и фактический руководитель фирмы металлургического предприятия заключали фиктивные сделки с коммерческими организациями, которые не поставляли товары и не оказывали услуги. Эти компании фигурировали в налоговых декларациях по НДС, но сведения в них были ложными. В результате предприятие не уплатило НДС на сумму более 217 млн рублей. Фигуранты возместили более 100 млн рублей ущерба. Также суд наложил арест на имущество предприятия на сумму более 218 млн рублей. Обвиняемым назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

