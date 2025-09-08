В Рязани вынесли приговор по налоговому преступлению на 217 млн рублей.
Установлено, что с 2018 по 2020 годы бывший гендиректор и фактический руководитель фирмы металлургического предприятия заключали фиктивные сделки с коммерческими организациями, которые не поставляли товары и не оказывали услуги. Эти компании фигурировали в налоговых декларациях по НДС, но сведения в них были ложными. В результате предприятие не уплатило НДС на сумму более 217 млн рублей.
Фигурантов признали виновными в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Они возместили более 100 млн рублей ущерба. Также суд наложил арест на имущество предприятия на сумму более 218 млн рублей. Обвиняемым назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.