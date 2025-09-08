Рязань
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
724
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани вынесли приговор по налоговому преступлению на 217 млн рублей
Установлено, что с 2018 по 2020 годы бывший гендиректор и фактический руководитель фирмы металлургического предприятия заключали фиктивные сделки с коммерческими организациями, которые не поставляли товары и не оказывали услуги. Эти компании фигурировали в налоговых декларациях по НДС, но сведения в них были ложными. В результате предприятие не уплатило НДС на сумму более 217 млн рублей. Фигуранты возместили более 100 млн рублей ущерба. Также суд наложил арест на имущество предприятия на сумму более 218 млн рублей. Обвиняемым назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Установлено, что с 2018 по 2020 годы бывший гендиректор и фактический руководитель фирмы металлургического предприятия заключали фиктивные сделки с коммерческими организациями, которые не поставляли товары и не оказывали услуги. Эти компании фигурировали в налоговых декларациях по НДС, но сведения в них были ложными. В результате предприятие не уплатило НДС на сумму более 217 млн рублей.

Фигурантов признали виновными в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Они возместили более 100 млн рублей ущерба. Также суд наложил арест на имущество предприятия на сумму более 218 млн рублей. Обвиняемым назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.