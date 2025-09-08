В Рязани прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров»

В субботу, 6 сентября, в Рязани в рамках конференции «Исторический город — оплот традиционных ценностей как основа развития территорий и местного самоуправления» прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров». Участники обсудили вопросы исторической идентичности и идеи реализации интересов исторических поселений в публичной политике. В центре внимания была тема сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

С приветственным словом к собравшимся обратились министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава горадминистрации Виталий Артемов.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить и обменяться уникальными практиками, направленными на сохранение нашего богатого исторического наследия. Уверена, эта встреча станет площадкой для конструктивного диалога и совместного поиска решений, направленных на дальнейшее развитие исторических городов», — сказала Татьяна Панфилова.

Все сформированные предложения направлены в ВАРМСУ для дальнейшей работы.