Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
23°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.05 / 82.65 08/09 18:25
Нал. EUR 96.30 / 96.99 08/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
724
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров»
В субботу, 6 сентября, в Рязани в рамках конференции «Исторический город — оплот традиционных ценностей как основа развития территорий и местного самоуправления» прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров». Участники обсудили вопросы исторической идентичности и идеи реализации интересов исторических поселений в публичной политике. В центре внимания была тема сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

В субботу, 6 сентября, в Рязани в рамках конференции «Исторический город — оплот традиционных ценностей как основа развития территорий и местного самоуправления» прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров», сообщила пресс-служба гордумы.

С приветственным словом к собравшимся обратились министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава горадминистрации Виталий Артемов.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить и обменяться уникальными практиками, направленными на сохранение нашего богатого исторического наследия. Уверена, эта встреча станет площадкой для конструктивного диалога и совместного поиска решений, направленных на дальнейшее развитие исторических городов», — сказала Татьяна Панфилова.

Участники стратегической сессии обсудили вопросы исторической идентичности и идеи реализации интересов исторических поселений в публичной политике. В центре внимания была тема сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

Все сформированные предложения направлены в ВАРМСУ для дальнейшей работы.