В Рязани произошло ДТП

Авария случилась вечером в понедельник, 8 сентября, на улице Промышленной. Судя по кадрам, столкнулись минивэн и грузовик. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участки дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.