В РПЦ предложили кидать помидоры в плохих артистов

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, предложил изменить законы, чтобы зрители могли открыто выражать недовольство неуместными выступлениями, пишет «Абзац».
Он считает, что искусство должно вызывать добрые чувства, а не разлагать зрителей.
По его мнению, в прошлом плохих артистов могли освистывать или бросать в них помидоры, и сейчас стоит подумать о том, как защитить зрителей от плохого контента.
«Если артисты разлагают зрителей, Церковь к таким относится самым строгим образом. Искусство должно пробуждать добрые чувства. Еще Пушкин говорил о необходимости защищать писателя от читателя и читателя от писателя. Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя. Почему такое неравноправие? Надо законодательство пересмотреть, чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки» — отмечает протоирей.
