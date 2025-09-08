Рязань
В РПЦ предложили кидать помидоры в плохих артистов
«Если артисты разлагают зрителей, Церковь к таким относится самым строгим образом. Искусство должно пробуждать добрые чувства. Еще Пушкин говорил о необходимости защищать писателя от читателя и читателя от писателя. Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя. Почему такое неравноправие? Надо законодательство пересмотреть, чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки» — отмечает протоирей.

Фото: Нейросеть