В РПЦ предложили кидать помидоры в плохих артистов

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, предложил изменить законы, чтобы зрители могли открыто выражать недовольство неуместными выступлениями, пишет «Абзац». Он считает, что искусство должно вызывать добрые чувства, а не разлагать зрителей. По его мнению, в прошлом плохих артистов могли освистывать или бросать в них помидоры, и сейчас стоит подумать о том, как защитить зрителей от плохого контента.

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, предложил изменить законы, чтобы зрители могли открыто выражать недовольство неуместными выступлениями, пишет «Абзац».

Он считает, что искусство должно вызывать добрые чувства, а не разлагать зрителей.

По его мнению, в прошлом плохих артистов могли освистывать или бросать в них помидоры, и сейчас стоит подумать о том, как защитить зрителей от плохого контента.

«Если артисты разлагают зрителей, Церковь к таким относится самым строгим образом. Искусство должно пробуждать добрые чувства. Еще Пушкин говорил о необходимости защищать писателя от читателя и читателя от писателя. Если на сцене кривляются и гонят пошлятину, [это значит, что] им можно? В XIX веке в дурного актера кидали помидорами, а сегодня нельзя. Почему такое неравноправие? Надо законодательство пересмотреть, чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки» — отмечает протоирей.

Фото: Нейросеть