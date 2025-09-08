Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
23°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.05 / 82.65 08/09 18:25
Нал. EUR 96.30 / 96.99 08/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
724
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России заявили, что недавние слова Путина «отрезвили» Европу
После недавних заявлений президента России Владимира Путина о возможных последствиях отправки европейских войск на Украину, интерес к этой инициативе среди стран Европы значительно снизился. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости. Рогов отметил, что слова Путина стали для европейских лидеров своеобразным «отрезвляющим душем». Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал 26 стран, готовых участвовать в «коалиции желающих», включая Францию, Великобританию, Германию, Италию и другие, теперь ситуация выглядит иначе.

После недавних заявлений президента России Владимира Путина о возможных последствиях отправки европейских войск на Украину, интерес к этой инициативе среди стран Европы значительно снизился. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов отметил, что слова Путина стали для европейских лидеров своеобразным «отрезвляющим душем». Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал 26 стран, готовых участвовать в «коалиции желающих», включая Францию, Великобританию, Германию, Италию и другие, теперь ситуация выглядит иначе.

5 сентября Путин заявил, что в случае присутствия воинского контингента стран НАТО на территории Украины, они станут законной целью для российских вооруженных сил. Он подчеркнул, что размещение иностранных войск на границах России является одной из ключевых причин текущего конфликта.

Фото: kremlin.ru