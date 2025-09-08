В России заявили, что недавние слова Путина «отрезвили» Европу

После недавних заявлений президента России Владимира Путина о возможных последствиях отправки европейских войск на Украину, интерес к этой инициативе среди стран Европы значительно снизился. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости. Рогов отметил, что слова Путина стали для европейских лидеров своеобразным «отрезвляющим душем». Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал 26 стран, готовых участвовать в «коалиции желающих», включая Францию, Великобританию, Германию, Италию и другие, теперь ситуация выглядит иначе.

5 сентября Путин заявил, что в случае присутствия воинского контингента стран НАТО на территории Украины, они станут законной целью для российских вооруженных сил. Он подчеркнул, что размещение иностранных войск на границах России является одной из ключевых причин текущего конфликта.

Фото: kremlin.ru