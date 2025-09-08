В России спрогнозировали ключевую ставку на 12 сентября и на конец года

Центробанк России может снизить ключевую ставку 12 сентября на 2 п. п. до 16%, пишет «Абзац». Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение до 14% к концу года. Профессор ВШЭ Евгений Коган отмечает, что решение будет зависеть от ближайших статистических данных и инфляционных ожиданий. Аналитик Александр Разуваев считает снижение до 16% ожидаемым и позитивным для фондового рынка, хоть и ослабляющим рубль. Алексей Зубец из Центра исследования социальной экономики называет оптимальной ставку 10-12%, но признаёт это маловероятным при нынешних условиях.

Центробанк России может снизить ключевую процентную ставку на два процентных пункта 12 сентября, что приведет к ее снижению до 16%. Об этом сообщает издание «Абзац».

Прогнозы экспертов указывают на то, что к концу года ставка может опуститься до 14%. Президент Столыпинского клуба, профессор ВШЭ Евгений Коган, отметил, что окончательное решение будет зависеть от статистических данных и инфляционных ожиданий, которые поступят в ближайшие дни.

Финансовый аналитик Александр Разуваев также согласен с тем, что понижение ставки до 16% ожидаемо и положительно скажется на фондовом рынке, хотя и ослабит рубль. Он отметил, что действия Центрального банка помогают поддерживать экономику страны. Директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец считает, что оптимальным вариантом было бы снижение ставки до 10-12%, однако признает, что в текущих условиях это маловероятно.

Эксперты подчеркивают важность снижения ключевой ставки для стимулирования экономики, которая испытывает трудности в ряде секторов. Высокие процентные ставки препятствуют движению капитала на рынок, и их снижение может помочь улучшить ситуацию.