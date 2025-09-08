В России призвали запретить бесконтрольное строительство элитного жилья

В России предложили запретить элитным застройщикам занимать всю землю в центрах крупных городов, пишет «Абзац» со ссылкой на депутата Сергея Малинковича. Он считает, что в стране нужно ввести квоты на строительство соцжилья для обычных граждан и ограничить количество роскошных жилых комплексов. По словам Малинковича, сейчас в крупных городах наблюдается разделение по уровню дохода. Раньше в центре могли жить как известные личности, так и простые работяги, и это нужно вернуть. Он предлагает сделать так, чтобы застройщики строили жилье в соотношении 50% дорогого и 50% доступного. Политик также призвал запретить выкуп нескольких квартир в старых домах, построенных до революции и при советской власти, чтобы предотвратить накопление недвижимости в руках богатых людей.

В России предложили запретить элитным застройщикам занимать всю землю в центрах крупных городов. Об этом пишет « Абзац » со ссылкой на председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

Он считает, что в стране нужно ввести квоты на строительство социального жилья для обычных граждан и ограничить количество роскошных жилых комплексов.

По словам Малинковича, сейчас в крупных городах наблюдается разделение по уровню дохода. Раньше в центре могли жить как известные личности, так и простые работяги, и это нужно вернуть. Он предлагает сделать так, чтобы застройщики строили жилье в соотношении 50% дорогого и 50% доступного.

Политик также призвал запретить выкуп нескольких квартир в старых домах, построенных до революции и при советской власти, чтобы предотвратить накопление недвижимости в руках богатых людей.