В Краснодаре мужчина ударил девушку в лицо после неудачной попытки познакомиться

В Краснодаре мужчина ударил девушку в лицо. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Молодой человек попробовал познакомиться с девушкой у клуба, но получил отказ. После недолгой словесной перепалки, которая произошла после, мужчина внезапно ударил Алину в лицо. Уточняется, что девушка не получила серьезных травм, а полиция проводит проверку по данному факту.