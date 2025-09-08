Рязань
В Госдуме анонсировали индексацию зарплат бюджетников в октябре
С 1 октября зарплаты работников федеральных бюджетных учреждений вырастут на 7,6%. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. Это повышение коснется сотрудников, чья зарплата финансируется из федерального бюджета, а не из региональных или муниципальных источников. Индексация приведет к увеличению окладов и тарифных ставок, так как многие надбавки зависят от размера оклада. Для этого в федеральном бюджете предусмотрено более 30 миллиардов рублей. По словам Говырына, это плановое повышение затронет десятки тысяч работников по всей стране. Также стоит отметить, что на прошлой неделе среднестатистическая российская семья потратила на продукты и товары повседневного спроса 8223 рубля, что на 11,3% больше, чем год назад.

