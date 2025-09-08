Собственный мощный автопарк позволяет компании возводить жилые комплексы так, чтобы будущие жильцы не переживали за результат. На службе в ГК «Зелёный сад — наш дом» 411 единиц техники:
- 54 единицы автотранспорта;
- 42 единицы спецтехники;
- 315 средств малой механизации.
Благодаря камазам, миксерам, длинномерам, бульдозерам, экскаваторам, автовышкам, погрузчикам и другим техсредствам девелопер полностью контролирует процесс строительства — от закладки дома до благоустройства двора. Вся техника находится на балансе компании и ремонтируется в собственных мастерских.
Плюсы для жильцов:
- Скорость строительства — работа идёт без простоев и не зависит от подрядчиков.
- Качество — современная техника обеспечивает точность и надёжность строительных работ на каждом этапе.
- Выгодные цены — собственные ресурсы позволяют держать стоимость квартир под контролем.
- Комфорт — малая механизация делает каждый двор уютным, зелёным и безопасным.
ГК «Зелёный сад — наш дом» строит каждый дом, как для себя: быстро, качественно и с заботой о будущем жильцов. Надёжный автопарк — гарантия того, что дом будет готов вовремя и станет настоящим местом силы для вас и вашем семьи.
