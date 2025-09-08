В ГК «Зеленый сад — наш дом» работают более 400 единиц техники

Собственный мощный автопарк позволяет компании возводить жилые комплексы так, чтобы будущие жильцы не переживали за результат. На службе в ГК «Зелёный сад — наш дом» 411 единиц техники:

54 единицы автотранспорта;

42 единицы спецтехники;

315 средств малой механизации.

Благодаря камазам, миксерам, длинномерам, бульдозерам, экскаваторам, автовышкам, погрузчикам и другим техсредствам девелопер полностью контролирует процесс строительства — от закладки дома до благоустройства двора. Вся техника находится на балансе компании и ремонтируется в собственных мастерских.

Плюсы для жильцов:

Скорость строительства — работа идёт без простоев и не зависит от подрядчиков.

Качество — современная техника обеспечивает точность и надёжность строительных работ на каждом этапе.

Выгодные цены — собственные ресурсы позволяют держать стоимость квартир под контролем.

Комфорт — малая механизация делает каждый двор уютным, зелёным и безопасным.

ГК «Зелёный сад — наш дом» строит каждый дом, как для себя: быстро, качественно и с заботой о будущем жильцов. Надёжный автопарк — гарантия того, что дом будет готов вовремя и станет настоящим местом силы для вас и вашем семьи.