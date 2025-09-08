Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
723
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
В ГК «Зеленый сад — наш дом» работают более 400 единиц техники

Собственный мощный автопарк позволяет компании возводить жилые комплексы так, чтобы будущие жильцы не переживали за результат. На службе в ГК «Зелёный сад — наш дом» 411 единиц техники:

  • 54 единицы автотранспорта;
  • 42 единицы спецтехники;
  • 315 средств малой механизации.

Благодаря камазам, миксерам, длинномерам, бульдозерам, экскаваторам, автовышкам, погрузчикам и другим техсредствам девелопер полностью контролирует процесс строительства — от закладки дома до благоустройства двора. Вся техника находится на балансе компании и ремонтируется в собственных мастерских.

Плюсы для жильцов:

  • Скорость строительства — работа идёт без простоев и не зависит от подрядчиков.
  • Качество — современная техника обеспечивает точность и надёжность строительных работ на каждом этапе.
  • Выгодные цены — собственные ресурсы позволяют держать стоимость квартир под контролем.
  • Комфорт — малая механизация делает каждый двор уютным, зелёным и безопасным.

ГК «Зелёный сад — наш дом» строит каждый дом, как для себя: быстро, качественно и с заботой о будущем жильцов. Надёжный автопарк — гарантия того, что дом будет готов вовремя и станет настоящим местом силы для вас и вашем семьи.

Выбирайте свою квартиру мечты: https://www.green-garden.ru/, +7 (4912) 77-77-77.