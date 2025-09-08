Ушел из жизни известный российский писатель-фантаст Василий Головачев

7 сентября 2025 года в возрасте 77 лет скончался известный советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом сообщили коллеги писателя Эдуард Геворкян и Вадим Панов на своих страницах в социальных сетях.

По данным «Аргументов и фактов», причиной смерти мужчины был инсульт, который стал финалом длительной болезни, о которой рассказал председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов.

В беседе с ТАСС вдова писателя Зоя Головачева сказала, что Василий страдал от серьезных проблем со здоровьем, включая болезни суставов и почек, а также перенес серию инсультов. Несмотря на это, он продолжал активно участвовать в мероприятиях, посвященных фантастической литературе.

Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в городе Жуковка, который стал фоном для многих его произведений. Он окончил Рязанский радиотехнический институт и работал инженером-конструктором, прежде чем полностью посвятить себя писательству. Его наиболее известным произведением является роман «Реликт».

Головачев был удостоен множества наград, включая «Золотого змея» за роман «Черный человек», и его имя занесено в Российскую Книгу рекордов как самого популярного фантаста современности. В честь писателя была названа звезда в созвездии Близнецы.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press