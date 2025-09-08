Рязанский суд вынес приговор мужчине за два преступления

Отмечается, что в феврале 2025 года во время ссоры мужчина ударил знакомого металлической трубой по голове. У потерпевшего зафиксирована рана. В марте того же года мужчину задержали полицейские с наркотиком массой не менее 1,09 грамма. Запрещенное вещество он нашел и собирался употребить. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

