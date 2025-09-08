Рязанские полицейские поймали за выходные 19 пьяных водителей
Отмечается, что шесть водителей отказались проходить медосвидетельствование. На них составили административные материалы. Также полицейские остановили 12 водителей, которые сели за руль пьяными повторно. Кроме того, поймали 17 человек без «прав».
В прошедшие выходные, 6 и 7 сентября, рязанские полицейские поймали 19 пьяных водителей. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
Отмечается, что шесть водителей отказались проходить медосвидетельствование. На них составили административные материалы.
Также полицейские остановили 12 водителей, которые сели за руль пьяными повторно.
Кроме того, поймали 17 человек без «прав».