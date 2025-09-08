Рязанец заметил ядовитого паука на своем участке

В Сапожке местный житель окашивали траву, когда увидел полосатое насекомое возле гаража. «Оставил все дела, достал телефон, включил „умную камеру“ и навел на него. Камера подсказала, что это — паук аргиопа Брюнниха или паук-оса. Решил его сфотографировать. Потом прочитал в интернете и узнал, что его укус очень болезненный и сравним с пчелиным или осиным», — рассказал мужчина. Ранее опасного для человека паука сфотографировали в Рязани.