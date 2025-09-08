Рязанцы пожаловались на отвлекающегося на телефон водителя маршрутки
По словам очевидцев, речь идет о водителе маршрутки № 50. «Очень часто [водитель] отвлекался на телефон, плохо следил за дорогой. Примите меры», — написали рязанцы.
