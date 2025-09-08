Россиянам рассказали о повышении пенсий в октябре

С 1 октября пенсии увеличатся у россиян, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Они начнут получать увеличенные на 10 221 рубль выплаты. Сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8 907 рублей и надбавки за уход в 1 314 рублей. Индексация проводится автоматически, обращаться за ней не нужно.

Россиянам рассказали о повышении пенсий в октябре. Об этом 8 сентября агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, с 1 октября пенсии увеличатся у россиян, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Они начнут получать увеличенные на 10 221 рубль выплаты.

Сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8 907 рублей и надбавки за уход в 1 314 рублей.

Индексация проводится автоматически, обращаться за ней не нужно.