Россиянам назвали добавки для предотвращения импотенции

Россиянам назвали добавки для предотвращения импотенции. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на статью в журнале The Journal of Sexual Medicine.

Ученые из больницы при университете Вэньчжоу в Китае выяснили, что прием добавок с семью полиненасыщенными жирными кислотами может снизить риск развития этого заболевания.

Специалисты сосредоточились на изучении полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе, орехах, семенах и растительных маслах.

Для проверки гипотезы были проанализированы данные Национального исследования здоровья и питания США (NHANES) за начало 2000-х годов, включающие более 3700 мужчин старше 20 лет. Участники отвечали на вопросы о питании и способности поддерживать эрекцию. Ученые сопоставили ответы респондентов с эректильной дисфункцией и без нее, учитывая возраст, уровень дохода, наличие диабета и вредных привычек.

Результаты показали, что употребление добавок с полиненасыщенными жирными кислотами снижает риск эректильной дисфункции независимо от лишнего веса, гипертонии или диабета. Среди полезных жирных кислот названы линолевая, альфа-линоленовая, стеаридоновая, арахидоновая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, содержащиеся в оливковом масле, орехах, рыбе, печени и яйцах.