Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины

Также за сутки ВС РФ поразили радиолокационные станции противовоздушной обороны, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 136 районах.