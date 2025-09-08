РГАТУ посетил председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин

Врио ректора РГАТУ Елена Правдина и гости университета почтили память погибших в ходе локальных войн и СВО минутой молчания и возложением цветов.

В ходе экскурсии по университету, выпускником которого является Владимир Иванович, гости оценили современные аудитории и лаборатории, в которых проходит учебный процесс, посетили одну из старейших кафедр университета — Агрономии и защиты растений.

На встрече студентов и преподавателей Елена Правдина вручила медаль П. А. Костычева «За вклад в развитие университета» Владимиру Ивановичу.

В своем выступлении академик Владимир Кашин затронул широкий круг тем: от проблем современного студенчества и вызовов, стоящих перед АПК России, до ключевых векторов развития.

В завершении встречи Владимир Иванович вручил почетные грамоты Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы и ценные подарки Рязанской областной Думы преподавателям университета.

После встречи со студентами и преподавателями Владимир Кашин провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.