Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
720
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
РГАТУ посетил председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин

Врио ректора РГАТУ Елена Правдина и гости университета почтили память погибших в ходе локальных войн и СВО минутой молчания и возложением цветов.

В ходе экскурсии по университету, выпускником которого является Владимир Иванович, гости оценили современные аудитории и лаборатории, в которых проходит учебный процесс, посетили одну из старейших кафедр университета — Агрономии и защиты растений.

На встрече студентов и преподавателей Елена Правдина вручила медаль П. А. Костычева «За вклад в развитие университета» Владимиру Ивановичу.

В своем выступлении академик Владимир Кашин затронул широкий круг тем: от проблем современного студенчества и вызовов, стоящих перед АПК России, до ключевых векторов развития.

В завершении встречи Владимир Иванович вручил почетные грамоты Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы и ценные подарки Рязанской областной Думы преподавателям университета.

После встречи со студентами и преподавателями Владимир Кашин провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.