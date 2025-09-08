Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» утвердила предвыборную программу на выборах в рязанскую облдуму

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» утвердила предвыборную программу на выборах в областную думу в Рязанской области. В четверг, 4 сентября, документ представил депутат облдумы, лидер местных справедливороссов Григорий Парсентьев.

«Пять лет назад в Рязанской области прошли выборы в областную Думу. Жителям предстояло поставить галочку напротив фамилий самых достойных из достойнейших — тех, кто смог бы изменить областную столицу к лучшему, вдохнуть в неё жизнь. Но что-то пошло не так, и до урн дотянулись руки лишь… 32,48% избирателей!

Число избирателей в Рязанской области — 903 130 человек, но в голосовании приняли участие лишь 293 304 человека.

Получается, что треть населения решила судьбу нашего региона на следующие пять лет. Как итог: тарифы и цены на услуги ЖКХ выросли, медицина испытывает кадровый голод, заводы и фабрики травят своими выбросами всю округу, детских садов и школ не хватает…

А всё почему? Потому что 2/3 рязанцев посчитали, что от их голоса ничего не зависит, и отправились на дачи или включили любимые сериалы в надежде, что уж на этот раз новый состав областного парламента будет работать не столько языком, сколько в целом головой. Не случилось, не срослось…

Прошло пять лет, и история дает нам ещё один шанс. Десятого сентября у нас есть возможность изменить судьбу Рязанской области, а значит, и каждого из нас в лучшую сторону», — заявил Григорий Парсентьев.

Он призывал всех неравнодушных рязанцев в единый день голосования «подняться с диванов, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за истинных патриотов, за социалистов». По его словам, у справедливороссов «есть четкая, эффективная и продуманная программа развития региона на годы вперед».

«Что нужно сделать в первую очередь?

Шаг 1. Установить справедливые тарифы и цены на услуги ЖКХ

Для этого необходимо:

На пять лет заморозить рост тарифов естественных монополий, чтобы они не съедали индексацию зарплат и пенсий.

Провести комплексный аудит всей сферы ЖКХ.

Избавить сферу ЖКХ Рязани от спекулянтов и посредников.

Шаг 2. Обновить коммунальные сети за счёт монополистов

Для этого необходимо:

Создать и утвердить план полномасштабной модернизации инфраструктуры Рязанской области.

Обязать собственников сетей производить ремонт и замену коммуникаций за счёт собственных средств из сверхприбыли, а не за счёт повышения оплаты услуг для населения.

Поставить условие коммунальным монополистам: если государство софинансирует модернизацию сетей, тарифы для населения снижаются.

Шаг 3. Ввести равные стандарты комфорта для всех районов ОБЛАСТИ

Для этого необходимо:

Обеспечить справедливое распределение бюджетных средств между районами.

Улучшить качество дорог и насыщенность культурными и социальными объектами, обеспечить транспортную доступность, решить проблемы с благоустройством в КАЖДОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Разработать и внедрить концепцию „15-минутного доступа“. Всё необходимое для полноценной и комфортной жизни должно быть в 15-минутной доступности.

Переработать и утвердить с экспертным сообществом обновленный генплан Рязани, где участки под строительство объектов культуры, спорта, социальной сферы и храмов будут выделяться в приоритетном порядке, а не по остаточному принципу.

Шаг 4. Привлечь к созданию обновленной программы развития домовые советы и ТОСы

Для этого необходимо:

Наладить эффективное взаимодействие между властью, советами многоквартирных домов и управляющими компаниями. Это поможет в том числе выявлять и пресекать факты мошенничества с коммунальными платежами.

Обязать администрации — городскую или районные — при создании плана комплексного развития микрорайонов и районов учитывать мнение членов домовых советов и ТОСов.

Шаг 5. Вернуть людям качественную доступную медицину

Для этого необходимо:

Разработать и реализовать эффективную программу, чтобы привлечь в сферу здравоохранения молодых специалистов.

Создать в медицинских учреждениях комфортные условия для посетителей и медицинских работников.

Обеспечить системный депутатский контроль в сфере здравоохранения.

Уволить чиновников от здравоохранения, которые из корыстных побуждений душат государственную медицину и позволяют частным клиникам наживаться на пациентах, находящихся в безвыходном положении.

Оказать поддержку молодым специалистам-медикам за счёт более активного участия в федеральных программах и экономии на неприоритетных статьях бюджета (пиар властей, закупка элитных канцтоваров и оплата фуршетов для чиновников).

Разработать и начать реализацию долгосрочного плана строительства и ремонта учреждений здравоохранения.

Отменить антинародную оптимизацию рязанских поликлиник.

Шаг 6. Сделать безопасными дворы и улицы

Для этого необходимо:

Повсеместно установить современные системы видеонаблюдения с чёткой картинкой и „ночным зрением“.

Организовать добровольные дружины из числа активных граждан, которые вместе с правоохранительными органами будут регулярно патрулировать жилые микрорайоны.

Создать на всех улицах и во дворах Рязани по-настоящему доступную среду для маломобильных граждан.

Сделать приоритетом для властей уличное и дворовое освещение, чтобы граждане в темное время суток не возвращались домой впотьмах.

Разработать и утвердить план ремонта городских улиц и переулков. Особое внимание уделить комплексной программе благоустройства дворов и придомовых территорий домов 60-80-х годов постройки.

Активно помогать домовым советам и ТОСам в решении вопросов благоустройства Рязани и районов области, например обеспечить их саженцами за счёт бюджета.

Шаг 7. Взять под жёсткий общественный и депутатский контроль соблюдение мигрантами законодательства РФ на территории Рязанской области

Для этого необходимо:

Усилить реальный контроль, в том числе депутатский, в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами за пребыванием иностранцев в регионе.

В обязательном порядке контролировать, чтобы преступников-иностранцев и их родственников немедленно депортировали за пределы города и страны.

Препятствовать созданию национальных анклавов.

Шаг 8. Увеличить темпы строительства новых школ, детских садов и поликлиник

Для этого необходимо:

Жестче контролировать исполнение обязательств, которые берут на себя застройщики по возведению социальных объектов при получении земельных участков.

Рассчитывать количество новых детских садов, школ и объектов здравоохранения в соответствии с установленным нормативом заполнения на душу населения. Не меньше!

Обязать Минстрой региона наладить систему по привлечению ответственных подрядчиков как на проектные, так и на строительно-монтажные работы.

Шаг 9. Защитить зелёные лёгкие Рязани

Для этого необходимо:

Запретить в лесопарковой зоне и парках на территории и в окрестностях Рязани любые вырубки, кроме санитарных.

Запретить перевод категорий земель из лесопарковой зоны и парков в зоны промышленности и жилой застройки.

Активно и жестко штрафовать виновных в незаконной вырубке зелёных насаждений на крупные суммы.

Обязать виновных в незаконной вырубке лесов и парков высаживать такое же количество вырубленных ими деревьев и в течение трёх лет принимать активное участие в их выращивании.

Шаг 10. Спасти экологию родного края

Для этого необходимо:

Наладить круглосуточный, круглогодичный мониторинг состояния окружающей среды с помощью цифровых датчиков, объединенных под контролем программного комплекса, который представляет информацию о конкретных нарушителях.

Выявлять и пресекать деятельность предприятий, которые продолжают загрязнять окружающую среду, не устанавливают современные системы очистки и фильтрации.

Создать действительно эффективную систему межведомственного взаимодействия, которая позволит оперативно выявлять и наказывать нарушителей природоохранного законодательства.

Увеличить в Рязани количество экологических постов, которые будут мониторить состояние воздуха, воды и стоков в интерактивном режиме.

Расширить перечень веществ, которые должны выявлять специалисты во взятых пробах воздуха, воды и почвы.

Шаг 11. Наладить работу с молодёжью и обеспечить достойную старость нашим родителям

Для этого необходимо:

Вовлекать как можно больше молодых людей в мероприятия по патриотическому воспитанию, природоохранной деятельности и защите зелёных зон города Рязани.

Наладить грамотную совместную работу государственных органов власти, ответственных за патриотическое воспитание.

Чаще привлекать молодёжь в качестве волонтеров при проведении общественно важных мероприятий. Таких, например, как оказание помощи раненым в госпиталях, разработка различных городских пространств и так далее.

Создать в Рязанской области благоприятные условия для жизни, работы и творчества, чтобы выпускники рязанских школ, ссузов и вузов охотно оставались в родном регионе, а иногородняя молодёжь стремилась переехать сюда на ПМЖ.

Реализовать программу „Активное долголетие“, которая позволила бы людям старшего поколения встретить достойную и комфортную старость в родном городе.

Шаг 12. Вернуть рязанцам законное и справедливое право ПАРТИЙНОГО выбора В ОКРУГАХ!

Для этого нужны:

смешанная система формирования представительных органов власти округов

В связи с образованием муниципальных округов в Рязанской области, актуальным становится вопрос представительства партий в представительных органах власти данных округов. Мажоритарная система не в полном объеме позволяет отразить политические предпочтения граждан.

Совмещение двух видов голосования — по одномандатным округам и партийным спискам — вовлекает больше граждан в избирательный процесс. Сочетание персонального и партийного представительства позволяет учесть интересы, как региона, так и общенациональных политических сил. Мажоритарная составляющая гарантирует прямую связь избирателя и депутата, а пропорциональная часть повышает шансы идеологически значимых партий».

«Власть в Рязани давно пора обновить! И такая возможность у каждого из нас будет 14 сентября.

Справедливороссы идут на выборы с командой, для которой жизнь, безопасность и здоровье рязанцев всегда были и будут приоритетом. Кандидаты в депутаты в Рязанскую областную Думу от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ - это ваши соседи, земляки и настоящие патриоты нашего удивительного края!

Выбирай тех, кто сумеет защитить интересы рязанцев! Мы идём в областную Думу, чтобы развивать регион, избавить его жителей от накопившихся проблем и сделать их жизнь достойной!», — заключил Григорий Парсентьев.

