ПАО «РЭСК» начала розыгрыш ценных призов среди своих клиентов

Рязанская энергосбытовая компания (входит в Группу РусГидро) объявила об акции «Включаем будущее», которая продлится до 19 ноября 2025 года.

Среди участников будут разыграны: Яндекс Станция Алиса Midi, робот-пылесос, кофемашина, три Яндекс Станции Алиса Mini, а также пять подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3000 рублей.

Условия участия в конкурсе:

  • Иметь лицевой счёт в «РЭСК», который зарегистрирован на вас.
  • Ознакомиться с Положением акции на сайте.
  • Зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента», если вы еще не зарегистрированы: https://lk.resk.ru/Account/Register.
  • Иметь подписку на получение счета в электронном виде или оформить ее в период действия акции на сайте ПАО «РЭСК».
  • Заполнить анкету участника на сайте: или отправить скан-копию заполненной анкеты на электронную почту: show@resk.ru или press@resk.ru.
  • Не иметь задолженности по оплате за электроэнергию на момент подведения итогов.

20 ноября генератор случайных чисел определит 11 счастливчиков. Призы будут разыграны в порядке, установленном в Положении о конкурсе. Имена победителей вы найдете на официальном сайте и в социальных сетях компании.

Будущее уже рядом! Включайте его вместе с «РЭСК» и получайте подарки!