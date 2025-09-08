Над Рязанской областью пролетел болид

В небе над Рязанской областью пролетел болид. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZNASTRO». Сообщество уточнило, что это явление, когда звезды, совершая свой мерный облёт вокруг Полярной звезды, внезапно разгораются в атмосфере, создает эффект падающей звезды. Болид ярко светился, сгорал и распадался, возможно завершая свой многомиллиардный жизненный путь в космосе и оставляя за собой следы в виде метеоритов. Существует вероятность, что выпавший метеорит будет найден кем-то из жителей региона. Наблюдение за этим явлением было зафиксировано с помощью камеры, установленной на наблюдательном пункте в БАЦ (координаты: 54.566073, 40.276648).

Фото: RZNASTRO