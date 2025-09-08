Рязань
Новое
На благоустройство площади Победы в Рязани выделили еще девять миллионов рублей
На выполнение работ по благоустройству площади Победы в Рязани дополнительно выделили 9 миллионов 22 тысячи 692 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик установит футляры под перенос воздушной электрической кабельной линии и под слаботочную линию, а также проложит кабель. После выполнения работ необходимо обновить тротуарное покрытие и уложить гранитную плитку. Кроме того, на территории появятся новые парковые светильники.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Срок выполнения работ — до 15 октября 2025 года.

Напомним, на благоустройство площади Победы изначально выделили 26 миллионов 679 тысяч рублей.

Подрядчику нужно было разобрать тротуары, демонтировать металлические ограждения уплотнить грунт, установить покрытия из гранитных плит, заменить облицовку стен стелы, очистить монумент с орденом и восстановить камни с мемориальными досками.

Позже мэр города Виталий Артемов сообщил, что провода над площадью Победы планируют убрать под землю в рамках проекта «Чистое небо».