Малым и средним российским бизнесменам хотят предоставлять бесплатный Wi-Fi

Малым и средним российским бизнесменам хотят предоставлять бесплатный Wi-Fi. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты Госдумы Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев предложили главам регионов обеспечить таких предпринимателей бесплатными точками доступа при временных ограничениях на использование мобильных сетей.

В обращении говорится, что доступ к Wi-Fi должен предоставляться через государственные и муниципальные сети, включая те, что принадлежат органам власти. Это позволит бизнесу продолжать свою деятельность.

Парламентарии отметили, что периодические сбои в работе интернета через мобильные устройства вредят малому и среднему бизнесу, поскольку многие процессы связаны с доступом к сети. Предполагается, что мера позволит сократить убытки.