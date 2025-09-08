Хакеры сообщили о взломе систем 30 000 ресторанов Burger King

Отмечается, что этичные программисты выявили серьезные уязвимости, которые помогли получить доступ к учетным записям работников, системам заказов и к прослушке записей разговоров клиентов на подъездных дорожках. Самым серьезной угрозой безопасности была возможность получения административных прав через использование простого пароля «admin». Взломщики предупредили компанию, но, по их заявлениям, не получили ответа. Исследователи подчеркнули, что в ходе работы никакие клиентские данные не были сохранены.

