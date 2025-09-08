Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
23°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.05 / 82.65 08/09 18:25
Нал. EUR 96.30 / 96.99 08/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
720
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Хакеры сообщили о взломе систем 30 000 ресторанов Burger King
Отмечается, что этичные программисты выявили серьезные уязвимости, которые помогли получить доступ к учетным записям работников, системам заказов и к прослушке записей разговоров клиентов на подъездных дорожках. Самым серьезной угрозой безопасности была возможность получения административных прав через использование простого пароля «admin». Взломщики предупредили компанию, но, по их заявлениям, не получили ответа. Исследователи подчеркнули, что в ходе работы никакие клиентские данные не были сохранены.

Хакеры сообщили о взломе систем 30 000 ресторанов Burger King. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Tom’s Hardware.

Отмечается, что этичные программисты выявили серьезные уязвимости, которые помогли получить доступ к учетным записям работников, системам заказов и к прослушке записей разговоров клиентов на подъездных дорожках.

Самым серьезной угрозой безопасности была возможность получения административных прав через использование простого пароля «admin». Взломщики предупредили компанию, но, по их заявлениям, не получили ответа. Исследователи подчеркнули, что в ходе работы никакие клиентские данные не были сохранены.