ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
