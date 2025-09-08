ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

В понедельник, 8 сентября, в Рязани и области пройдет рейд «Тонировка», направленный на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.