Для рязанцев организовали горячую линию по вопросам отопительного сезона

В прокуратуре области открыли «горячую линию» для граждан, желающих сообщить о проблемах, связанных с прохождением отопительного сезона 2025/2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Рязанской области. Горячая линия будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00. Жители могут обратиться по телефону +7 (910) 631-08-17 для сообщения о нарушениях в сфере отопления. Кроме того, прокуратура области информирует, что личный прием граждан также осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00. Прием ведется дежурным прокурором прокуратуры области, а также городскими и районными прокурорами.

