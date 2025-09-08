«АвтоВАЗ» отзовет 14 тысяч автомобилей Lada в России

Отмечается, что автомобили Lada отзовут для установки блока управления системой вызова экстренных служб. Также компания отзывает 8,9 тысяч автомобилей Niva Legend для установки блоков управления системой подушек безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС.

«АвтоВАЗ» отзывает 14 тысяч автомобилей Lada в России. Об этом 8 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

