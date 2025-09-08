Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
720
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 543
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
«АвтоВАЗ» отзовет 14 тысяч автомобилей Lada в России
«АвтоВАЗ» отзывает 14 тысяч автомобилей Lada в России. Об этом 8 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Отмечается, что автомобили Lada отзовут для установки блока управления системой вызова экстренных служб.

Также компания отзывает 8,9 тысяч автомобилей Niva Legend для установки блоков управления системой подушек безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС.