47-летнюю рязанку осудили за покупку наркотиков

47-летнюю рязанку осудили за покупку наркотиков. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в январе 2024 года подсудимая с ранее знакомым мужчиной в интернете купила метилэфедрон весом более 1,7 грамма. Часть наркотического вещества они употребили, а другую разделили.

Преступную деятельность пресекли полицейские.

Рязанский районный суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее она была осуждена за аналогичное преступление.