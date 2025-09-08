41% рязанских компаний отслеживают резюме сотрудников

Рязань
В Рязани 41% работодателей осуществляют мониторинг активности своих работников на рекрутинговых сайтах. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. Исследование проводилось с 1 августа по 4 сентября 2025 года. Среди опрошенных 30% сообщили, что их компании давно занимаются этой практикой, в то время как 11% начали отслеживать резюме сотрудников совсем недавно. Однако 49% респондентов отметили, что их организации не занимаются мониторингом. Интересно, что чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом своих сотрудников. В малом бизнесе (до 100 человек) мониторинг резюме практикуют 35% компаний, тогда как в среднем и крупном бизнесе этот показатель составляет 55% и 53% соответственно.

В Рязани 41% работодателей осуществляют мониторинг активности своих работников на рекрутинговых сайтах. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Исследование проводилось с 1 августа по 4 сентября 2025 года.

Среди опрошенных 30% сообщили, что их компании давно занимаются этой практикой, в то время как 11% начали отслеживать резюме сотрудников совсем недавно. Однако 49% респондентов отметили, что их организации не занимаются мониторингом.

Интересно, что чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом своих сотрудников. В малом бизнесе (до 100 человек) мониторинг резюме практикуют 35% компаний, тогда как в среднем и крупном бизнесе этот показатель составляет 55% и 53% соответственно.

Наибольшую активность в отслеживании резюме демонстрируют компании из динамично развивающихся отраслей. В частности, в IT-секторе 60% работодателей контролируют активность своих сотрудников на рекрутинговых платформах.

Высокие показатели также наблюдаются в банковской сфере (58%), продажах (51%), промышленности (48%) и строительстве (47%). В то же время, в таких секторах, как услуги (31%), медицина и логистика (по 28%), а также в HoReCa (25%), доля компаний, занимающихся мониторингом, ниже среднего по рынку труда.