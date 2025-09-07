В Рязанской области мужчина хотел зарезать знакомую

В рабочем поселке Сапожок мужчина хотел зарезать знакомую. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону
41-летний мужчина был судим за оборот наркотиков и кражу. Около месяца назад он вернулся из исправительной колонии.
По предварительной информации полиции, в один из вечеров мужчина пришел в гости к соседям и выпил. Позже к застолью присоединилась 52-летняя местная жительница.
Однако пьяный злоумышленник заявил, что не позволит женщине находиться с ним за одним столом. Мужчина считал, что знакомая якобы распространяет о нем недостоверную информацию.
Злоумышленник выгнал гостью на улицу и грозился зарезать ножом. Женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».