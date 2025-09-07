В Рязанской области мужчина хотел зарезать знакомую

41-летний мужчина был судим за оборот наркотиков и кражу. Около месяца назад он вернулся из исправительной колонии. В один из вечеров мужчина пришел в гости к соседям и выпил. Позже к застолью присоединилась 52-летняя местная жительница. Однако пьяный злоумышленник заявил, что не позволит женщине находиться с ним за одним столом. Мужчина считал, что знакомая якобы распространяет о нем недостоверную информацию. Злоумышленник выгнал гостью на улицу и грозился зарезать ножом.

В рабочем поселке Сапожок мужчина хотел зарезать знакомую. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону

41-летний мужчина был судим за оборот наркотиков и кражу. Около месяца назад он вернулся из исправительной колонии.

По предварительной информации полиции, в один из вечеров мужчина пришел в гости к соседям и выпил. Позже к застолью присоединилась 52-летняя местная жительница.

Однако пьяный злоумышленник заявил, что не позволит женщине находиться с ним за одним столом. Мужчина считал, что знакомая якобы распространяет о нем недостоверную информацию.

Злоумышленник выгнал гостью на улицу и грозился зарезать ножом. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».