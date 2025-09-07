В Рязани засняли открытый люк на проезжей части
Кадры сделали около дома № 2 на улице Лево-Лыбедской. «Все, кто едет по данному участку дороги, будьте внимательны! Просим обратить внимание властей», — сказали рязанцы.
В Рязани засняли открытый люк на проезжей части. Пост опубликован в соцсетях в воскресенье, 7 сентября.
Кадры сделали около дома № 2 на улице Лево-Лыбедской.
«Все, кто едет по данному участку дороги, будьте внимательны! Просим властей обратить внимание», — сказали рязанцы.
Видео: группа «ПУВР» в «ВК»