В Рязани снова засняли зацеперов
Зацеперов заметили на остановке «Автовокзал Центральный» на Московском шоссе. На видео видно, как двое молодых людей забираются на лестницу троллейбуса. После транспортное средство начало движение.
В Рязани снова засняли зацеперов. Соответствующие кадры опубликованы 6 сентября в соцсетях.
Ранее в Рязани засняли зацеперов около ТРЦ «Премьер».