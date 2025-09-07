В России предложили закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни

«Внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — заявил депутат Нилов. Для этого, по его словам, в рабочие дни можно сократить обеденный перерыв или дольше находиться на рабочем месте.

В России предложили закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передало ТАСС.

«Внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — заявил депутат Нилов.

Для этого, по его словам, в рабочие дни можно сократить обеденный перерыв или дольше находиться на рабочем месте.