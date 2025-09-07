В России предложили создать «Карту Достоевского» для покупки книг подростками

В России предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг подростками. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передало 7 сентября РИА Новости.

Именную «Карту Достоевского» предложили ввести для учащихся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет. Предполагается, что ее будут ежегодно пополнять на 10 тысяч рублей для приобретения книг в специализированных магазинах.

Средства с карты предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, современных отечественных авторов, а также на историческую и научно-популярную литературу.

Соответствующее обращение направлено главе Минкультуры Ольге Любимовой.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запуска «детской карты» для покупки книг.