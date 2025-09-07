В центре Рязани произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем

Авария случилась ночью 7 сентября около ТЦ «Атрон» на улице Ленина. На кадрах видно, что после ДТП автомобиль перевернулся. На месте происшествия работали сотрудники полиции и реанимация. По словам очевидцев, погибших нет. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

