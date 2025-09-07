Солотчинское шоссе встало в пробку
Затор образовался вечером в воскресенье, 7 сентября, на подъезде к Солотчинскому мосту в направлении Рязани. Напомним, движение автомобилей по правой полосе сооружения в сторону города ограничили до 20 км/ч. Минтранс сообщал, что мост находится в предаварийном состоянии.
